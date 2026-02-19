L'area di bassa pressione che ci ha interessato ieri si muoverà verso levante, al suo seguito la pressione atmosferica sulla nostra Penisola tenderà gradualmente ad aumentare, grazie all'arrivo da ponente di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale. Configurazione barica che porterà ad avere iniziali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche interesseranno tutte le nostre regioni. Dal primo mattino seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche ad iniziare dalle regioni nord-occidentali, che porterà ad una progressiva dissipazione della copertura nuvolosa, fino a che il cielo si presenterà poco nuvoloso. Miglioramento che nel corso del prosieguo della giornata si estenderà alle restanti aree del Nord alla Sardegna e alle regioni dell'alto e medio versante tirrenico e relative zone interne, portando ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso. Sulle regioni del medio versante adriatico al Sud e sulla Sicilia permarranno condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato fino al termine della giornata. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati da leggermente superiori a superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici superiori al Nord e sulle regioni dell'alto e medio versante tirrenico, sulle restanti regioni peninsulari avremo dati termici in media o leggermente superiori, sulle due Isole maggiori avremo dati termici in media.