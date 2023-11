Il buongiorno ai lettori lo porge Carlo Geggi, che oggi compie 70 anni. Tanti auguri dal fratello Angelo e da tutta la sua famiglia. “Hai 70 anni ma non invecchi mai. È per colpa di quelli come te che ci mandano in pensione sempre più tardi!!! Tanti auguri!!!”.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si sveglia fra le luci del Leone, e…

L’Ariete è un divo felice che mostra entusiasmo e passione. Creativo vince e conferma e mostra il suo lato migliore.

Il Toro riceve la gente e la casa è al centro del giorno. La famiglia intorno consiglia e il passato cambia il presente.

I Gemelli si muovono tanto dal centro alla periferia. Messaggi e incontri sensati e due passi con fratelli ed amici.

Il Granchio si nutre di luce e prende boccate di oro. Emozioni sicurezza e guadagni giungono a chi migliora le forme.

Il Leone si prende le ore e ascolta la voce interiore. La Luna vuole visioni e dietro i veli c’è la soluzione.

La Vergine si ferma un istante per guardare il tempo passato. I giorni cercano peso e nel silenzio si prende e si lascia.

La Bilancia con la squadra che vince organizza progetti importanti. Condivide le idee come il vate e in gruppo esalta le doti.

Lo Scorpione punta al concreto e ottiene l’obiettivo cercato. Si impegna e vince in carriera e si mostra fiero e deciso.

Il Sagittario esalta i suoi viaggi e distante trova occasioni. Dall’estero chiama qualcuno e un mistico appare per caso.

Il Capricorno rinasce lasciando alle spalle il passato. Si avvia verso il nuovo destino e perde due chili di vecchi pensieri.

L’Acquario balla col partner e chi è single guardi dintorno. Società relazioni e contratti vogliono luci e chiare parole.

I Pesci organizzano fogli e regolano ritmi e missioni. Corpo, lavoro e servizio premiano il giorno se il metodo è serio.

