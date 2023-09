Il buongiorno ai lettori lo porge la bellissima Beatrice, che oggi festeggia il suo 18° compleanno. Tanti auguri dalla mamma Tiziana, dal papà Paolo e dalle sorelle Melissa e Martina. “Come per Dante Alighieri Beatrice rappresenta la possibilità di scoprire la bellezza e la luce dell’amore assoluto e rappresenta per lui l’evento più importante che ha illuminato la sua vita, tu Beatrice hai saputo illuminare la vita di tutti noi Tantissimi auguri per questo traguardo importante della tua vita, ti auguriamo di essere sempre te stessa e di realizzare tutti i tuoi sogni. Da parte di tutta la sua famiglia”.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi cresce in Bilancia e…

L’Ariete si abbraccia e le coppie saltano il guado. I rapporti brillano e i contratti si leggano meglio.

Il Toro si adegua al servizio e sorride per stile e buon gusto. Lavora con metodo e vince il suo pane.

I Gemelli sono toccati dal genio e la fortuna li prende per mano. Gioia e calore, e chi piange studi le stelle natali.

Il Granchio nelle radici trova risposte. La casa è il centro di tutto e la famiglia sostiene il cammino.

Il Leone riceve due squilli e incontra gente essenziale. Ascolta e impara e scambia parole.

La Vergine apre la cassa e ci mette due soldi e un mantello. Sicura e più bella assorbe materia.

La Bilancia brilla di Luna e riceve l’applauso dal cielo. Risolve la storia e comincia un cammino.

Lo Scorpione osserva le azioni e aspetta per escludere il vacuo. La meraviglia risponde al richiamo.

Il Sagittario mette “mi piace” ed è il segno più social del giorno. Condivide l’agire e il pensare e con molti associa il suo fare.

Il Capricorno vince il suo premio e si prende il pezzo migliore. Si sforza per apparire reale e concretizza idee e affare.

L’Acquario si sposta lontano e corre oltre il suo schema. Impara lezioni importanti e ascolta linguaggi stranieri.

I Pesci scendono a valle e cominciano un nuovo percorso. Cambiano e lasciano il vecchio e prendono doni dagli altri.

