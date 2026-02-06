Il buongiorno ai lettori lo porge Rita Mariotti che festeggia il suo compleanno. Tanti auguri da tutte le sue amiche.

Torta di compleanno oggi per Anna Caponero. Un mondo di auguri dal direttivo e da tutti i soci dell’Associazione Motociclistica Civitavecchiese, sezione Vespa, Moto Guzzi, D’Epoca e Custom.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si fa elegante fra le luci della Bilancia, e…

L’Ariete si abbraccia con gli altri e le coppie saltano il guado. I rapporti brillano e i contratti si leggano meglio.

Il Toro si adegua al servizio e sorride per stile e buon gusto. Lavora con metodo e vince il suo pane.

I Gemelli sono toccati dal genio e la fortuna li prende per mano. Gioia e calore, e chi piange studi le stelle natali.

Il Granchio nelle radici trova giusta risposte. La casa è il centro di tutto e la famiglia sostiene il cammino.

Il Leone riceve due squilli e incontra gente essenziale. Ascolta e impara e scambia parole e biglietti.

La Vergine apre la cassa e ci mette due soldi e un mantello. Sicura e più bella oggi assorbe materia.

La Bilancia brilla di Luna e riceve l’applauso dal cielo. Risolve la storia osservata e comincia un cammino più nuovo.

Lo Scorpione osserva le azioni e aspetta per escludere il vacuo. La meraviglia risponde al richiamo dell’eroe.

Il Sagittario mette “mi piace” ed è il segno più social del giorno. Condivide l’agire e il pensare e con molti associa il suo fare.

Il Capricorno vince il suo premio e si prende il pezzo migliore. Si sforza per apparire reale e concretizza idee e affare.

L’Acquario si sposta lontano e corre oltre il suo schema. Impara lezioni importanti e ascolta linguaggi stranieri.

I Pesci scendono a valle e cominciano un nuovo percorso. Cambiano e lasciano il vecchio e prendono doni dagli altri.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/