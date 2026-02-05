Il buongiorno ai lettori lo porge Cristiano Tolu che oggi festeggia il suo 17° compleanno. Auguri da tutta la sua famiglia e dagli amici. “Tanti auguri Cristiano, ti vogliamo tanto bene”.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi arricchisce il cielo della Bilancia, e…

L’Ariete si guarda allo specchio e trova se stesso nell’altro. Relazioni efficaci se l’equilibrio è la meta.

Il Toro addomestica l’ego e trattiene veemenza e vigore. Lavora con precisione e serve gli altri per vincere insieme.

I Gemelli creano magie e i piaceri diventano i soggetti del giorno. Felici come i bambini approfittano dei sorrisi di Luna.

Il Granchio da oggi è più sognatore. Ordina la casa e nel nido trova ristoro. Osserva il passato e l’antico e allarga le radici nel suolo.

Il Leone esce di casa e incontra amici e fratelli. Il professore attende risposte e il genio è pronto a parlare.

La Vergine guadagna un tesoro e si nutre come fosse un gigante. Emozioni e beni terreni attendono sicurezza e azioni.

La Bilancia oggi è il nido di Luna e ascolta la voce interiore. Apparire e manifestare se stessi è l’arcano del giorno che segue.

Lo Scorpione ha la Luna alle spalle e rallenta per guardare il passato. Resetta e placa il suo karma e fra poco salta di gioia.

Il Sagittario sta in mezzo alla gente. Con molti risolve l’enigma e progetta il percorso da fare.

Il Capricorno si esalta in carriera e può alzare il tono della sua professione. Decide e sceglie senza alcun dubbio.

L’Acquario vola e si espande e conosce i confini del mondo. Alza la livella del credo e scopre nozioni dal cielo.

I Pesci tagliano il filo e partoriscono novità esaltanti. Il distacco porta giudizio e chi cambia prende un regalo.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/