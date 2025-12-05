Il buongiorno ai lettori lo porge Emanuele Fiorini che ha compiuto gli anni. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi accende il segno materno del Granchio, e…

L’Ariete riscopre la mamma e si prende cura di casa. Abbraccia famiglie e parenti e pulisce la siepe e l’aiuola.

Il Toro riceve un messaggio e il postino consegna anche un pacco. Scrive e incontra qualcuno e capisce ascoltando il maestro.

I Gemelli si prendono tutto e guadagnano denari e tesori. Comprano giacche e cappotti e si truccano come gli attori.

Il Granchio si prende la Luna e diventa l’eroe del momento. Percepisce la strada migliore e presenta se stesso al pianeta.

Il Leone riposa da solo e rifiuta il rumore dintorno. Offre il suo fare all’amico e sostiene chi ha poco fiato.

La Vergine insieme ai colleghi progetta un miglior rendimento. Con mille condivide i pensieri e collabora fiera e leale.

La Bilancia alza la testa e convince col suo fare da capo. Sceglie e concretizza l’impresa e prende successi in carriera.

Lo Scorpione mette le ali e viaggia oltre i suoi vecchi schemi. Si allontana dal quieto e vicino e tocca esperienze lontane.

Il Sagittario cambia la scena e lascia il copione da parte. Stacca la spina corrosa e accende una luce diversa.

Il Capricorno si rivede nell’altro e si abbraccia al partner e al socio. Vive l’esperienza del due e l’equilibrio premia il suo fare.

L’Acquario è pieno di impegni e si dimena fra fogli e cartacce. Al lavoro dona il suo meglio e guarisce se ride di più.

I Pesci prendono il pezzo migliore e gratificano i raggi di Luna. Fortuna gioia e passioni e chi piange controlli il giorno natale.

