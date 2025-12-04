Purtroppo le forte indiscrezioni delle ultime settimane hanno trovato la loro conferma. Otto giocatori della Nc hanno annunciato, in un comunicato, che non faranno parte della rosa dei rossocelesti che affronterà il campionato di serie B, che prenderà il via sabato prossimo con la trasferta di Cagliari contro la Promosport. Non solo: tra chi ha deciso di lasciare, c’è anche l’allenatore Aurelio Baffetti e così la società del presidente Marco Pagliarini dovrà trovare anche una guida tecnica.

«Nonostante la NC Civitavecchia abbia formalizzato regolarmente la propria iscrizione al Campionato Nazionale di Pallanuoto Serie B Maschile – si legge nel comunicato – i giocatori più esperti della squadra non parteciperanno alla competizione. Una decisione sofferta, ma necessaria, che coinvolge alcuni dei punti di forza della squadra: Davide Romiti, Daniele Simeoni, Giordano Visciola, Alessandro Serrentino, Pietro Migliore, Marco Minisini, Marco Chiarelli, Mattia Greco. A questi si aggiunge il Mister Aurelio Baffetti.

La motivazione alla base di questa scelta è strettamente legata alle difficoltà incontrate nella ricerca di una soluzione adeguata per gli allenamenti. È impossibile sostenere un campionato con allenamenti due volte a settimana in una piscina alta 1,50 metri, dove non si possono usare i palloni. Nonostante l'impegno profuso dai giocatori per trovare condizioni idonee a una preparazione adeguata al livello del campionato, le risposte ricevute sono state insufficienti.

Questo ha reso impossibile organizzare una preparazione all’altezza delle sfide che la Serie B impone. La nostra volontà di competere in Serie B era forte, ma nessuno ci ha teso una mano. Abbiamo cercato di risolvere i problemi logistici e organizzativi che impediscono una preparazione ottimale, ma purtroppo non siamo riusciti a trovare una soluzione soddisfacente in tempo utile. È una decisione dolorosa, ma riteniamo che sia la più responsabile».

Ora la palla passa alla Nc? Cosa deciderà di fare la società rossoceleste? La sensazione è che affrontare un campionato in questo modo sia davvero al limite della realtà. Stando alle voci che corrono in giro, anche giocatori come Calì e Sansonetti non sembrano propensi a proseguire la loro avventura. Attualmente tra i tesserati della Nc figurerebbero solamente Muneroni e Molinari, a cui si aggiungerebbero i quattro ragazzi provenienti da Ladispoli e Cerveteri.

Tra loro neanche un portiere. La domanda che ci si sente di fare in questo momento è: cara Nc, cari dirigenti e cari giocatori, siete sicuri di poter affrontare un campionato nazionale in questo modo? La riflessione che va fatta è seria. La Nc non è una società di quart’ordine o di una disciplina dimenticabile: rappresenta la pallanuoto civitavecchiese da 70 anni. Una storia, anche con un passato glorioso, che merita tutto il rispetto possibile.

