Il buongiorno ai lettori lo porge Gianna Cancedda che oggi festeggia il suo compleanno Tantissimi auguri dai fratelli, dalle sorelle, dalle cognate, dai cognati e dai nipoti, in particolare dalla piccola Alice.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si accende! Luna piena fra le stelle del Toro, e…

L’Ariete prende per sé e si prepara a revisionare le casse. Chi cambia vesti e mantelli conquista nuovi denari.

Il Toro si prende il suo Sole e comincia a creare magie. Gli angeli sono in attesa e il successo chiama il tuo nome.

I Gemelli guardano indietro e attendono di trovare risposte. In quiete e lontano dal chiasso arriva il miracolo nuovo.

Il Granchio coordina il gruppo e si associa con nuovi congressi. Insieme supera il colle e con gli amici giunge lontano.

Il Leone alza la testa e si prepara a realizzare l’impresa. Il lavoro vuole energia e la fama corre veloce.

La Vergine allarga l’orizzonte e vola oltre il confine. Approfondisce e scopre linguaggi, studia e incontra popoli nuovi.

La Bilancia gira le pagine e rinnova la spinta iniziale. Il cambiamento annaffia l’agire e si conquista oro e denari.

Lo Scorpione ha la luce di fronte e si esalta in relazioni e rapporti. Molti sono i contratti e molti i nuovi associati.

Il Sagittario corre al lavoro e con metodo organizza l’agenda del giorno. Raccoglie il pane e il frumento e sorride per adeguarsi all’ambiente.

Il Capricorno vince su tutti e si prende il suo Sole migliore. Creativo e pieno di forza abbraccia se stesso e suo figlio.

L’Acquario torna un po’ a casa e riscopre antichi sapori. La quiete e dentro se stessi e la radice è un bene prezioso.

I Pesci scrivono frasi e ricevono notizie curiose. Incontrano amici e gente per bene e fissano appuntamenti importanti.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/