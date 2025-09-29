Il buongiorno ai lettori lo porge Sergiu Galeanu che oggi compie 35 anni. Tantissimi auguri dalla famiglia, dagli amici e un super augurio da Corinne e dalla piccola principessa Emily.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi cresce fra le luci severe del Capricorno, e…

L’Ariete si innalza su tutti e convince nel fare mondano. Come un capo risolve vicende e conquista un applauso al lavoro.

Il Toro oggi salta un livello e si trova a capire più cose. Lontano si accende una fiamma e il saggio ha chiaro il programma.

I Gemelli spezzano un ramo che era secco e non davo più frutto. Si rinnova la faccia e il sorriso e arriva un dono gradito.

Il Granchio si innamora di tutti e si relaziona con audacia e destrezza. Lo specchio emana le forme e la mente ha creato un rapporto.

Il Leone gestisce l’impresa. Il lavoro riempie le ore. Mille carte da fotocopiare e un minuto per riprendersi e riposare.

La Vergine festeggia la Luna e felice attende la sorte. La passione arriva serena e chi crea ha dipinto una rosa.

La Bilancia si occupa della casa e la famiglia attira le voglie. Qualcuno già bussa e rimane, e la radice diventa più ampia.

Lo Scorpione incontra e discute e vuol dare amore un po’ a tutti. Felici i contratti e gli esami e i fratelli sono i primi di tutti.

Il Sagittario è ricco e comanda. È sicuro e si compra una veste. Un soldino arriva dal cielo e la dieta riparte da zero.

Il Capricorno è il signore del giorno. Protagonista nel trovar soluzioni. Decide il da fare e sorride per farsi applaudire.

L’Acquario si mette in un lato e attende un giorno da solo. Lontano dal rumore che corre ascolta il canto del saggio.

I Pesci condividono storie e collaborano al buon fare di tutti. Insieme si supera il ponte; con gli altri si è utili al cielo.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/