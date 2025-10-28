Il buongiorno ai lettori lo porge Federico Pedron che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e da tutti i suoi amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si fa a spicchio e cresce fra le luci dell’Acquario, e…

L’Ariete progetta l’evento e con gli altri ne cura i ritagli. Condivide l’idea e bacia tutti gli amici.

Il Toro alza lo sguardo e si impegna per conquistare il bottino. La carriera e l’apparire colmano il giorno.

I Gemelli vanno al di là del piccolo centro. Altrove conquistano saperi e impressioni straniere.

Il Granchio risorge lasciando un cilicio. Chi cambia la veste riceve la spinta. Chi stacca la spina apre le porte.

Il Leone guarda di fronte e si relazione col mondo e col partner. Il contratto è chiaro ma vada riletto.

La Vergine lavora con metodo e riscrive i dati in agenda. Cambia le date per far mille faccende burocratiche.

La Bilancia vive serena e si prende il meglio dalla Luna. Gioia e creatività e un po’ di ego ogni tanto porta fortuna.

Lo Scorpione riceve gente in casa e ascolta i pareri dei familiari. Il nido e la radice interiore ricevono stimoli migliori.

Il Sagittario è ricco del Sole e si prende il meglio del tempo. Incontra qualcuno e legge e riceve cento messaggi.

Il Capricorno ha voglia di prendere scrigni dorati. Guadagni e mantelli vanno osservati e rinnovati.

L’Acquario è il principe del giorno e la Luna lo rende gentile. Le ore di oggi predispongono luci e magie.

I Pesci ritagliano uno spazio per sé. Lontani dal flusso del coro attendono di schiarire il pensiero.

