Il buongiorno ai lettori lo porge Michael che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dalla fidanzata Elisa, dagli amici e da tutta la sua famiglia.

Torta di compleanno oggi per Valentina Castellano. Un mondo di auguri dal direttivo e da tutti i soci dell’Associazione Motociclistica Civitavecchiese, sezione Vespa, Guzzi, D’Epoca e Custom.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La madre dello zodiaco vibra. Evviva il Granchio! E …

L’Ariete riscopre la casa e si occupa dei fatti del nido. La famiglia chiama più forte e la radice sovente si annaffia.

Il Toro scrive messaggi e riceve posta e risposte. Incontra amici fidati e comprende se accetta l’ascolto.

I Gemelli assorbono tutto sia denari che cibi che nuove emozioni. Aprono le ante d’armadio e si vestono con nuovi mantelli.

Il Granchio si prende la scena ed esce fuori dal guscio. Guarda in faccia gli eventi e sceglie il corso migliore.

Il Leone si ripara nella tana e da solo ascolta sé stesso. Sperimenta la compassione per gli altri e riflette fino a domani.

La Vergine comanda la truppa e grida nel gruppo più forte di tutti. Tocca esperienze diverse e chi si ferma cade dal ramo.

La Bilancia raggiunge l’impresa e come un capo decide l’azione. Obiettivi da cogliere presto e intenzioni che seguono il fare.

Lo Scorpione viaggia, ricerca e scopre verità mai sapute. Espande coscienza e sapere e contatta gente lontana.

Il Sagittario appende il guantone e cambia il gioco da fare. Muore un vecchio pensiero e arriva un vagone di idee.

Il Capricorno compete con gli altri e nelle relazioni aggiunge contatti. Chi ama si riconosca nell’altro e i single vanno all’attacco.

L’Acquario riscrive l’agenda e riordina le ore del giorno. Il lavoro impegna e soddisfa, e mille cose non rallentino il corpo.

I Pesci fanno l’applauso ed il cielo ricambia coi baci. Gioiscono e creano avventure felici e chi frena legga le stelle natali.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/