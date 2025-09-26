Il buongiorno ai lettori lo porgono Francesca Luchetti e Maurizio Pimpinelli che festeggiano il loro 39esimo anniversario di matrimonio. Tanti auguri dai figli Emiliano e Giovanni, da zio Angelo, da Veronica, dagli amici e da tutta la nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna cresce fra le luci dotte del Sagittario, e…

L’Ariete si allontana dal cerchio e si espande lontano da tutto. Viaggia e legge le frasi e parla lingue straniere.

Il Toro cambia lo sguardo e si prepara a variare lo schema. Oggi è un giorno diverso e lasciare andare è un atto dovuto.

I Gemelli si amano in coppia e i single son predisposti all’intesa. Un socio chiama e controlla e chi firma legga due volte.

Il Granchio lavora per primo e si dedica al raccolto del pane. Esalta la dedizione e controlla la pancia e la schiena.

Il Leone è acceso dal cielo ed esulta come un bambino. Creativo, vincente e solare, se è fermo controlli il suo tema natale.

La Vergine gira per casa e rettifica i colori e la tenda. La famiglia il clan e la storia chiedono attimi e relazioni.

La Bilancia è sul trono più sacro e manifesta il suo fare deciso. Incontra saggi e profeti e riceve messaggi curiosi.

Lo Scorpione ha voglia di ori e assorbe pretese e ambizioni. Sicuro si porta in avanti e attende la meraviglia.

Il Sagittario si prende la Luna e raggiunge chiarezza e visione. Sente la voce che narra e dentro sé sa già cosa fare.

Il Capricorno si ferma un istante e guarda dietro le spalle. Il campo è seminato, fra tre giorni arriva il raccolto cercato.

L’Acquario si diverte con tutti ed elabora un evento eccitante. Collabora e condivide l’agire e gli amici gli stanno vicini.

I Pesci conquistano cime e pretendono obbedienza da tutti. Forti come un eroe raggiungono gli obiettivi voluti.

