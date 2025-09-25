Il buongiorno ai lettori lo porge Barbara Carabetti che festeggia il suo compleanno. Tantissimi auguri dai famigliari, dagli amici e da tutta la nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna balla e cresce fra le luci dello Scorpione, e…

L’Ariete rinasce e si stacca dal giogo. Perde un gingillo e arriva un tesoro. Chi cambia arriva per primo.

Il Toro vive il tempo dei rapporti, degli amori e dei contratti. In due si vince la sfida e l’altro sostiene l’idea.

I Gemelli fra mille scartoffie con metodo eccitano il lavoro. Salute e servizio son al centro del tempo.

Il Granchio esulta come un campione. Passioni e creatività, bacini ai figli e spruzzi di sana fortuna.

Il Leone rigenera il nido e si prende cura del focolare privato. L’anima si annaffia e il passato ritorna.

La Vergine scrive agli amici e gli incontri sono importanti. Messaggi da gente vicina e chi studia alza i livelli.

La Bilancia controlla i denari e pretende guadagni immediati. La figura si fa bella e chi è sicuro passa avanti.

Lo Scorpione si prende le ore e approfitta per realizzare i pensieri. Soluzioni e nuove partenze e le stelle fanno l’applauso.

Il Sagittario aiuta qualcuno e conferma il suo fare missione. Osserva e si ritaglia i suoi spazi e in attesa del sogno scopre se stesso.

Il Capricorno progetta l’idea e collabora al fare con molti. Condivisione e fratellanza portano luci in abbondanza.

L’Acquario approfitta per esaltare carriera, successo e professione. Decide con piglio severo e realizza concreti obiettivi.

I Pesci si espandono oltre i confini. Il viaggio e lo straniero son ben visti dal cielo. Cultura e sapienza e la Luna è contenta.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/