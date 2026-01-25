Il buongiorno ai lettori lo porge Elena Rizzo De Paola che ieri ha festeggiato il suo compleanno. Tantissimi auguri dai famigliari e dagli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi accende la stella del Toro, e…

L’Ariete prende denari e attende guadagni migliori. Si veste e cura la forma e sicuro si nutre con scienza.

Il Toro è il capo supremo e vince aggiudicandosi il premio. Crea l’idea e la forma e gode della vita e del mondo.

I Gemelli si fermano soli e ascoltano i rumori degli altri. In silenzio offrono fiori e il destino gira le carte.

Il Granchio si mette fra tutti e intona il coro con gli altri. Condivide progetti e parole e con gli amici scrive poesie.

Il Leone si presenta con forza e determina il giorno che viene. Concreto coglie l’azione e realizza un serio percorso.

La Vergine viaggia col corpo e si sposta di là con la mente. Espande le idee e i concetti e lontano trova ragione.

La Bilancia trasforma il suo fare e agisce come un buon commerciante. Qualcosa serve e si tiene e un’altra è vecchia e si molla.

Lo Scorpione ha la Luna di fronte e il partner ascolta e poi scorda. I rapporti si annaffino d’acqua e si balli più stretti di ieri.

Il Sagittario si mette a disposizione di mille programmi e faccende. Lavora anche se oggi c’è festa e accarezza le gambe ed il corpo.

Il Capricorno esulta e gioisce e festeggia al giorno che viene. Allietano le stanze i cantori e le dame danzano insieme.

L’Acquario rinnova il suo nido e ricorda le storie passate. La casa vuole attenzioni e la famiglia riscrive le righe.

I Pesci hanno una busta piena di lettere e frasi. Incontrano la gente: parlano e ascoltano e si spostano intorno.

