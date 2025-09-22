Il buongiorno ai lettori lo porge la piccola Linda Iodice che oggi compie 8 anni. Un bacione e tantissimi auguri dalla mamma Daria, dal papà Marco, dalla sorella Viola, dai nonni, dagli zii, dai cuginetti Andrea e Anna, dai compagnetti di scuola e da tutta la nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Il cielo d’Autunno si accende. La Bilancia si illumina, e…

L’Ariete si abbraccia con gli altri e le coppie saltano il guado. I rapporti brillano e i contratti si leggano meglio.

Il Toro si adegua al servizio e sorride per stile e buon gusto. Lavora con metodo e vince il suo pane.

I Gemelli sono toccati dal genio e la fortuna li prende per mano. Gioia e calore, e chi piange studi le stelle natali.

Il Granchio nelle radici trova risposte. La casa è il centro di tutto e la famiglia sostiene il cammino.

Il Leone riceve due squilli e incontra gente essenziale. Ascolta e impara e scambia parole.

La Vergine apre la cassa e ci mette due soldi e un mantello. Sicura e più bella assorbe materia.

La Bilancia brilla di luce e riceve l’applauso dal cielo. Risolve la storia e comincia un cammino.

Lo Scorpione osserva le azioni e aspetta per escludere il vacuo. La meraviglia risponde al richiamo.

Il Sagittario mette “mi piace” ed è il segno più social del giorno. Condivide l’agire e il pensare e con molti associa il suo fare.

Il Capricorno vince il suo premio e si prende il pezzo migliore. Si sforza per apparire reale e concretizza idee e affare.

L’Acquario si sposta lontano e corre oltre il suo schema. Impara lezioni importanti e ascolta linguaggi stranieri.

I Pesci scendono a valle e cominciano un nuovo percorso. Cambiano e lasciano il vecchio e prendono doni dagli altri.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/