Il buongiorno ai lettori lo porge Alessandro Tofanelli che ieri ha festeggiato il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici.
LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi cresce fra le stelle del Toro, e…
L’Ariete prende denari e attende guadagni migliori. Si veste e cura la forma e sicuro si nutre con scienza.
Il Toro è il capo supremo e vince aggiudicandosi il premio. Crea l’idea e la forma e gode della vita e del mondo.
I Gemelli si fermano soli e ascoltano i rumori degli altri. In silenzio offrono fiori e il destino gira le carte.
Il Granchio si mette fra tutti e intona il coro con gli altri. Condivide progetti e parole e con gli amici scrive poesie.
Il Leone si presenta con forza e determina il giorno che viene. Concreto coglie l’azione e realizza un serio percorso.
La Vergine viaggia col corpo e si sposta di là con la mente. Espande le idee e i concetti e lontano trova ragione.
La Bilancia trasforma il suo fare e agisce come un buon commerciante. Qualcosa serve e si tiene e un’altra è vecchia e si molla.
Lo Scorpione ha la Luna di fronte e il partner ascolta e poi scorda. I rapporti si annaffino d’acqua e si balli più stretti di ieri.
Il Sagittario si mette a disposizione di mille programmi e faccende. Lavora anche se oggi c’è festa e accarezza le gambe ed il corpo.
Il Capricorno esulta e gioisce e festeggia al giorno che viene. Allietano le stanze i cantori e le dame danzano insieme.
L’Acquario rinnova il suo nido e ricorda le storie passate. La casa vuole attenzioni e la famiglia riscrive le righe.
I Pesci hanno una busta piena di lettere e frasi. Incontrano la gente: parlano e ascoltano e si spostano intorno.
Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/