Il buongiorno ai lettori lo porge Aldo Schifano che oggi compie gli anni. Tanti auguri dai famigliari, dagli amici e dalla nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna è nuova e riparte fra le stelle dell’Acquario, e…

L’Ariete è social e divide le idee con amici e colleghi. Collabora e vince, e programma gli affari migliori.

Il Toro si porta in avanti ed è fiero come un soldato. Comanda e gestisce la scena e vuole concrete risposte.

I Gemelli volano via e lontano trovano alloggio. Nuovi ritmi e nuove espansioni allargano orizzonti e sapere.

Il Granchio si stacca dal vecchio e ripassa antiche credenze. Rinasce con nuovi valori e già sa che oggi si vola.

Il Leone cerca equilibrio e col partner scambia armonie. I soci e i contratti son tanti e chi firma si sposi domani.

La Vergine lavora con forza e si prende successi sicuri. Il metodo dona la grazia e la salute vince gli affanni.

La Bilancia è la regina del giorno e si beve sorsate di Luna. Fiera e felice gioisce, e si prende l’inizio e la fine.

Lo Scorpione apre la porta e qualcuno appare sull’uscio. La casa si veste di festa e la famiglia prende la scena.

Il Sagittario incontra un amico e i fratelli stanno vicini. Parole che giungono nuove e messaggi che fanno furore.

Il Capricorno vuole un tesoro e pretende di farsi più bello. Sicuro guadagna certezze e un soldino arriva di certo.

L’Acquario è il signore del cielo e convince nel fare sul serio. Davanti al plotone che avanza batte il tempo e porta lo scettro.

I Pesci trovano un posto lontano dai rumori e da tutto. Silenti e fuori dal mondo osservano i pensieri interiori.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/