Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna viaggia in Scorpione fino a sera, cala, e …

L’Ariete riceve un regalo e soddisfa le sue ambizioni. Il distacco è l’arma sensata e il rimpianto frena l’ascesa.

Il Toro si riflette nell’altro e le coppie vibrano fiere. I single fanno l’inchino ad un’anima che giunge imprevista.

I Gemelli organizzano i conti e razionalizzano i pro e i contro. Metodo e disciplina e il lavoro si alza di ruolo.

Il Granchio riceve l’applauso e i creativi fanno clamore. Gioia passione e fortuna oggi hanno scelto i figli di Luna.

Il Leone tinge pareti e rinfresca l’armonia del nido. L’anima guarda al passato per pulire il presente dal dubbio.

La Vergine vince se incontra la gente. Comunicare ci rende vivi; i fratelli e gli amici è meglio averli vicini.

La Bilancia scatta le foto e migliora il trucco e lo stile. Ricca, fiera e decisa, e guadagna i denari pretesi.

Lo Scorpione è il capo del giorno e riflette energie allo spazio. Protagonista di tutte le ore comincia a cambiare le scene.

Il Sagittario controlla i suoi schemi e si perde fra mille stradine. In silenzio controlla e riflette e resetta il karma del mese.

Il Capricorno da il via al progetto. Con tutti e col gruppo si è più potenti: la condivisione è il miracolo che annuncia il futuro.

L’Acquario si manifesta in carriera e decide la strada da fare. Concreto nell’apparire su tutti; prende per mano e conduce la gente.

I Pesci scoprono segreti che arrivano da luoghi lontani. Gli esami il viaggio e le direzioni esaltano le espansione.

