Il buongiorno ai lettori de la Provincia lo porge Claudio Pace che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi cala fra le luci eleganti della Bilancia, e…

L’Ariete oggi ha la luce di fronte che esalta rapporti e contratti. L’amore vuole due baci e i single hanno da fare.

Il Toro lavora e si impegna e controlla ogni variante. Documenti e scartoffie per chi suda e poi vince.

I Gemelli sono pieni di luce e convincono con il loro entusiasmo. Creativi e si appassionano ma controllano l’ego.

Il Granchio torna a casa e rinnova l’aria e le tende. Le origini sostengono il tetto e la famiglia cerca un abbraccio.

Il Leone vede un amico e il messaggio sembra importante. Squilli e tante notizie, e fissa incontri curiosi.

La Vergine ha fame di tutto e si prende e spende energie costruttive. Controlla il portafoglio e compare un soldino di più.

La Bilancia è il capo del team e si esibisce per farsi notare. È forte più di ogni giorno e sceglie senza più dubitare.

Lo Scorpione si ferma un istante ed osserva il rumore del giorno. Guarda le scene del mese ed epura le mosse scomposte.

Il Sagittario sta in mezzo alla folla e con mille batte le mani. Idee e progetti con gli altri ed evviva amici e colleghi.

Il Capricorno è il capo e comanda e raggiunge obiettivi sicuri. Concretizza affari e vicende e si mette davanti alla gente.

L’Acquario si sposta dal nido e sale fra nuvole e cielo. Lontano trova risposte e chi studia espanda il suo credo.

I Pesci tagliano i fili e si voltano nel lato diverso. Cambia la scena di prima e rinasce una passione più fresca.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/