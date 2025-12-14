Il buongiorno ai lettori lo porgono Iside e Emanuele che sabato scorso hanno pronunciato il fatidico sì, ricevendo famigliari e amici nella cornice da fiaba della location country di Casale Elisa. Ai novelli sposi tantissimi auguri da tutta la nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La stella dello Scorpione oggi ospita la Luna, che cala, e…

L’Ariete cala la maschera e si proietta in nuove missioni. Scende dal vecchio ramo e cammina raccogliendo tesori.

Il Toro balla col cuore e in due riscopre se stesso. Le coppie e le società ammiccano al nuovo discorso.

I Gemelli rinnovano il lavoro e si adeguano al mondo dintorno. Al servizio di se e degli altri e anche l’amore fa l’occhiolino.

Il Granchio rinasce in se stesso e si fida dei suoi obiettivi. Creativo e predisposto abbraccia i figli e ride con tutti.

Il Leone ospita gente e accoglie novità in famiglia. Appare una stanza diversa e il passato racconta una storia.

La Vergine comprende lezioni e scambia pareri spostandosi poco. Si muove e incontra qualcuno: squilla e riceve messaggi.

La Bilancia controlla la spesa e organizza i beni e gli averi. Cambia e migliora la forma e si nutre come un pascià.

Lo Scorpione riprende la strada e stavolta è deciso e va oltre. È il tempo del nuovo guardare e del sogno che diventa reale.

Il Sagittario danza con la meraviglia e gli eventi equilibrano il passato. Si tirano i remi in barca e si attende per riprendere il mare.

Il Capricorno ha un nuovo pensiero e lo racconta alla folla dintorno. Collabora a nuovi progetti e incontra amici fidati.

L’Acquario si presenta alle schiere e si muove come il padrone. Sicuro e concreto nel dire raggiunge mete sicure.

I Pesci conoscono i cieli che ieri erano lontani. Con l’estraneo vanno d’accordo e un viaggio va fatto con gioia.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/