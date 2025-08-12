Il buongiorno ai lettori de la Provincia lo porge Emiliano Marsili che ieri ha festeggiato il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari, dagli amici e da tutti gli appassionati di pugilato.

L’OROSCOPO. Il cielo del Re diffonde potere. Evviva il Leone, e…

L’Ariete rivede il suo ego e gioisce rallegrando anche gli altri. I figli prendono premi e gli artisti creano vittorie.

Il Toro balla con la storia e la sua casa è una festa di luci. La radice beve dell’acqua e la pianta alza il suo fusto.

I Gemelli scrivono un libro e ricevono messaggi e due righe per posta. Alzano il livello mentale e abbracciano fratelli e amici cari.

Il Granchio conta i denari e si prende guadagni inattesi. Ricco di sicurezza migliora l’espressione manifesta.

Il Leone apre la mente ed impara a percepire l’azione. Ascolta la voce di dentro e appare come il capo del tempo.

La Vergine si quieta un istante e osserva i nodi del karma. Fra poco arriva la un segnale e comincia il tempo del genio.

La Bilancia coordina il suo fare con mille persone dintorno. Condivide idee e progetti e gli amici risolvono dubbi.

Lo Scorpione si esalta su tutti e decide come l’unto dal cielo. Manifesta concrete passioni e raggiunge vette di pietra.

Il Sagittario sale sul trono e da lassù osserva un mondo piccino. Viaggia e scopre il pianete e comprende culture e saperi.

Il Capricorno cancella l’antico e percorre il sentiero diverso. Nuova linfa vitale e il distacco porta gioie e regali.

L’Acquario incontra l’amore e in due si alza il livello. Le società leggono fogli e i rapporti chiedono occhi.

I Pesci sacrificano l’ego e controllano il bene di tutti. Il lavoro offre occasioni e il corpo esige una carezza esteriore.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008.

https://astrologiarivelata.blogspot.com/