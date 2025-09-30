Il buongiorno ai lettori lo porge Giovanni Quaranta che ieri ha festeggiato il suo compleanno. Tantissimi auguri da tutta la nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Benvenuto Ottobre! E la Luna oggi illumina le stelle anziane del Capricorno e…

L’Ariete è fiero e fa il capo e realizza affari e obiettivi. Vince chi vuole e chi si aggrappa alla scelta.

Il Toro si allontano dal solito cerchio e viaggia oltre se stesso. Comprende e ascolta, ma fuori di casa.

I Gemelli si distaccano dal passato per meritare il dono previsto. Lasciare vuol dire correre altrove.

Il Granchio guarda lo specchio e scopre se stesso nell’altro. Coppie, relazioni e soci alzano il dito.

Il Leone serve la gente e serve se stesso lievitando il suo pane. Il lavoro nobilita chi adegua la forza.

La Vergine salta di gioia e vuole salire sul palco. È felice e fiera, e abbraccia figli e creazioni.

La Bilancia rinnova pareti e colora le stanze di luce. La casa e la famiglia oggi vogliono sguardi.

Lo Scorpione incontri due tipi e fissa appuntamenti importanti. Squilla il telefono e scrive due righe efficaci.

Il Sagittario apre il salvadanaio e acquista merce firmata. Guadagna stima e prende per sé ogni lira.

Il Capricorno prende tutti e li regge e diventa più forte di ieri. Ascolta se stesso e appare vincente.

L’Acquario guarda indietro e attende che arrivi la Luna. Da solo trova risposte e dona due soldi alla vita.

I Pesci si uniscono al coro e coordinano il fare del giorno. Col gruppo si esprime se stessi e insieme si supera il colle.

