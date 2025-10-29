Fine settimana intenso e ricco di emozioni per l’Isola Sacra Volley, impegnata su più fronti nei rispettivi campionati regionali. Il bilancio complessivo è positivo, con due vittorie convincenti delle squadre di Serie C e una sconfitta, seppur combattuta, per la formazione di Serie D femminile.

SERIE C MASCHILE. Sorrisi ed entusiasmo per la serie C maschile, che conquista il primo successo stagionale superando in trasferta il Volley Prati con un netto 3-0. Una prestazione convincente, caratterizzata da ritmo, continuità e atteggiamento positivo dal primo all’ultimo punto. La squadra ha mostrato solidità in ogni fondamentale, trovando equilibrio tra attacco e difesa. Un risultato che dà fiducia e che rappresenta la base su cui costruire il prosieguo della stagione.

SERIE C FEMMINILE. Grande prova anche per la Serie C femminile, che ottiene una vittoria importante e meritata per 3-0 contro il Volley School Genzano. Le ragazze guidate da coach Calzavara e Giustini hanno offerto una prestazione di alto livello, mostrando attenzione nei momenti chiave, solidità in ricezione e un ottimo gioco di squadra. Una gara gestita con maturità e concentrazione, che conferma la crescita del gruppo e la bontà del lavoro svolto in allenamento.

SERIE D FEMMINILE. Le ragazze della Serie D femminile non riescono ancora a sbloccarsi in campionato, uscendo sconfitte per 3-1 contro il Pariolo Avogadro. Un match che ha mostrato comunque segnali di crescita e determinazione, con la squadra che ha lottato su ogni pallone cercando di restare in partita fino all’ultimo. Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno, con la volontà di trovare la prima vittoria stagionale.

«Testa alla prossima!», è il motto che accompagna il gruppo, consapevole che il lavoro in palestra darà presto i suoi frutti.

