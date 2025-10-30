CIVITAVECCHIA – Un nuovo episodio di truffa ai danni di una persona anziana si è consumato nella mattinata di martedì in zona centro. Ancora una volta, la vittima è stata raggirata da un malvivente che, con modi gentili e un aspetto distinto, si è presentato alla porta spacciandosi per un operatore del servizio elettrico. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe convinto l’anziana padrona di casa a farlo entrare con la scusa di un controllo urgente al contratto di fornitura elettrica. Una volta all’interno dell’abitazione, approfittando della fiducia e della confusione della donna, il truffatore è riuscito a impossessarsi di denaro e oggetti in oro per un valore complessivo di circa ventimila euro, dileguandosi subito dopo senza lasciare tracce. Quando la vittima si è resa conto di essere stata derubata, ha immediatamente allertato i Carabinieri, che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare l’accaduto e avviare le indagini. Gli uomini dell’Arma stanno ora lavorando per risalire all’identità del responsabile, analizzando eventuali testimonianze e cercando immagini di videosorveglianza presenti nella zona. L’episodio si aggiunge a una lunga serie di truffe simili che, negli ultimi mesi, stanno colpendo soprattutto persone anziane, bersagli facili per chi fa leva sulla loro buona fede e sul senso di fiducia verso figure apparentemente autorevoli. Torna alla ribalta l’importanza della prudenza: non aprire mai la porta a sconosciuti, anche se si presentano come tecnici di enti pubblici o privati, e verificare sempre l’identità di chi si presenta al portone di casa, chiamando direttamente le aziende di riferimento o il numero unico di emergenza 112. I Carabinieri in questi mesi hanno già fatto molto sotto il profilo della prevenzione e della sensibilizzazione, con incontri informativi rivolti alle persone più a rischio. Per non parlare dei risultati conseguiti sotto l’aspetto della repressione di questo genere di reati. Tuttavia, gli accorgimenti da parte dei cittadini non sono mai troppi.