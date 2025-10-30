LADISPOLI – Schianto sull’Aurelia, l’ennesimo sulla statale: tre i feriti, tra cui una donna 70enne trasportata in ospedale all’Aurelia Hospital con diverse fratture. A bordo c’era una bambina, la nipote, fortunatamente rimasta illesa. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio di fronte alla Casa della Salute. Secondo una prima ricostruzione, due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. La conducente di una delle vetture è quella in condizioni più serie. Feriti lievemente due giovani dentro la Smart. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Ladispoli per i rilievi del caso e per gestire il traffico, inevitabile considerato il rientro dei pendolari. Lavoro anche per i vigili del fuoco del distaccamento di Cerenova.