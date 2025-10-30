PHOTO
CIVITAVECCHIA – Sarà sospesa tra lunedì 3 e venerdì 7 novembre compreso le attività della farmacia comunale Calamatta, al fine di permettere il trasferimento della farmacia presso la nuova sede di via XVI Settembre, 40/42. Le attività – salvo imprevisti – dovrebbero riprendere l’8 novembre.
«La nuova sede, certamente più moderna e funzionale - hanno spiegato da Civitavecchia Servizi Pubblici - ospiterà tutti i servizi già erogati dalla Farmacia Calamatta, ospitandoli in ambienti ed in strutture certamente più funzionali ad una migliore erogazione per garantire agli utenti una sempre crescente qualità del servizio».
