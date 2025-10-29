CIVITAVECCHIA – Dopo oltre vent’anni di servizio al Comune di Civitavecchia, la dirigente Gabriella Brullini lascia Palazzo del Pincio per un nuovo incarico di prestigio a livello nazionale. Dal 1° novembre 2025 assumerà infatti, per tre anni, il ruolo di Coordinatore del Servizio Affari generali, innovazione e qualità e nucleo del Consegnatario del controllo amministrativo-contabile presso il Dipartimento dei Servizi Strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle dirette dipendenze del Capo di Dipartimento.

Con la sua lunga sua lunga esperienza amministrativa — dagli Affari Generali alle Grandi Opere, fino alla Transizione Digitale – e attualmente alla guida della Sezione Transizione al Digitale e Ufficio Europa, da cui dipendono anche settori strategici come Cultura e Avvocatura, Brullini ha legato il suo nome a numerosi risultati significativi per la città. Nel campo delle Grandi Opere, ha contribuito ad esempio al completamento della copertura della trincea ferroviaria e all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale della Cittadella della Musica.

Determinante anche il suo impegno sul fronte dell’innovazione tecnologica: sotto la sua direzione, il Comune ha ottenuto finanziamenti PNRR per circa un milione di euro, investiti nella digitalizzazione dei servizi al cittadino, nel potenziamento delle infrastrutture informatiche e nella migrazione verso il cloud, ponendo solide basi per una pubblica amministrazione più moderna ed efficiente.