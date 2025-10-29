SANTA MARINELLA – E' avvolta nel mistero la vicenda di un cabinato di otto metri con due potenti motori fuoribordo spiaggiato questa sera nel tratto di arenile della Passeggiata al Mare. I cittadini hanno notato il "tender" cozzare contro la scogliera per poi finire sulla riva di uno degli stabilimenti balneari sottostanti.

All'interno della barca non è stato trovato nessuno e quindi sono stati chiamati i Carabinieri e la Capitaneria di porto per capire da dove arrivasse quello scafo.

Qualcuno aveva anche ipotizzato che la barca fosse stata abbandonata da qualche organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, ma poi si è scoperto che la barca proveniva da Ajaccio, in Corsica. Il proprietario non sarebbe stato a conoscenza del fatto che lo scafo era "sparito".

Lascia perplessi che una barca dal costo di centinaia di migliaia di euro, dotata di due motori potentissimi e con una strumentazione di bordo sofisticatissima, sia finita a centinaia di chilometri di distanza senza che nessuno lo facesse presente alle autorità, ma soprattutto che nessuna nave, transitando su quel tratto di mare, si sia accorta che lo scafo era alla deriva.

Ovviamente se ne saprà di più quando arriveranno i proprietari dalla Corsica per spiegare una vicenda che ha del misterioso.

