Andrea Zappavigna è stato scelto come nuovo allenatore della W3 Maccarese per la stagione 2025-2026. L'ex tecnico di Pomezia e Aurelia Antica Aurelio, tra le altre, ha firmato un contratto biennale con il club bianconero. Subentrerà, dunque, a mister Francesco Colantoni che ha guidato la squadra al secondo posto nel girone A di Eccellenza nella stagione appena conclusa. Zappavigna, allenatore con licenza Uefa A, ha maturato esperienze significative in diverse realtà calcistiche. Un profilo di esperienza e ambizione, grazie anche ai ruoli importanti avuti con Astrea, Pro Roma e nel settore giovanile del Grifone, oltre a un periodo nello staff della nazionale italiana. La sua carriera si distingue per l'approccio metodico e la capacità di valorizzare i giovani talenti, caratteristiche che si allineano perfettamente con la filosofia della W3. In seguito al suo arrivo, la società maccaresana punta a consolidare e ampliare il proprio progetto sportivo. L'obiettivo dichiarato è quello di proseguire il percorso di crescita iniziato con l'ormai ex allenatore Colantoni, mirando a una promozione in Serie D e a un ulteriore sviluppo delle giovanili, che già oggi rappresentano un fiore all'occhiello della compagine. La scelta, segna un passo importante verso il rafforzamento della squadra e la realizzazione di grandi traguardi. Con la sua esperienza e visione, Zappavigna, è pronto a guidare lo spogliatoio verso nuove sfide e successi nella prossima annata calcistica.

