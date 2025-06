S. MARINELLA - La Santa Marinella Servizi intende mettere a disposizione dei villeggianti e dei turisti un servizio che possa favorire i cittadini che da oggi e per tutte le domeniche dei mesi di giugno e luglio, sarà possibile acquistare l'abbonamento per la sosta sulle strisce blu presso la sede della Pro loco di Santa Severa in via della Monacella 18, dalle 10 alle 12,30. Da sabato 14 giugno e per i mesi di giugno e luglio, dalle 17 alle 19 sarà attivato il servizio anche presso il punto d'informazioni turistiche in piazza Civitavecchia a S. Marinella. Sarà presente il personale della S. Marinella Servizi. Resta invariata la possibilità di acquisto presso i parcometri dislocati sul territorio comunale e presso gli uffici di Lungomare Marconi 101.

©RIPRODUZIONE RISERVATA