Un’altra tappa fondamentale nel percorso di crescita della W3 Maccarese, che entra ufficialmente nella ristretta nicchia dei club calcistici giovanili italiani di terzo livello (ex Scuola Calcio Élite).

Un riconoscimento che corona anni di lavoro, passione e programmazione, premiando l’impegno della società sia nell’attività di base che nel settore agonistico.

Questo risultato, fortemente voluto e costruito dietro le quinte con professionalità e dedizione, rappresenta un vero e proprio traguardo.

Una compagine di Eccellenza che, in tempi record, ha saputo imporsi come punto di riferimento sul territorio per la formazione calcistica dei giovani.

PER ASPERA AD ASTRA

È con questo motto che la W3, attraverso i rispettivi profili social, ha annunciato tale notizia. Una frase simbolo di una filosofia societaria fondata su metodo, valori e visione a lungo termine.

Il terzo livello, assegnato dalla Federazione nell’ambito del nuovo sistema di classificazione dei settori giovanili, è sinonimo di qualità nella didattica e non solo. Perché spiccano anche la presenza di strutture adeguate, di formazione degli istruttori e di una particolare attenzione al benessere psico-fisico degli atleti.

Questo riconoscimento non solo certifica il lavoro svolto dai maccaresani ma rappresenta una spinta ulteriore a continuare su questa strada, consolidando la propria presenza tra le realtà più virtuose del calcio giovanile italiano.

