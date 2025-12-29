La W3 Maccarese si muove con decisione sul mercato invernale e mette a disposizione di mister Zappavigna quattro nuovi innesti per affrontare al meglio la seconda parte del girone A di Eccellenza. Operazioni mirate, che vanno a rinforzare tutti i reparti della rosa, con un mix di esperienza e prospettiva. Il primo volto nuovo è Flavio Francia, centrocampista classe 2002, che arriva dal Grosseto. Giocatore dinamico e di qualità, Francia porta freschezza, corsa e duttilità in mezzo al campo, rappresentando un profilo ideale per aumentare soluzioni e intensità nella zona nevralgica del gioco. Sulle corsie offensive approda invece Tommaso Belli, esterno classe 1999, proveniente dall’Aurelia Antica Aurelio. Rapidità, uno contro uno e capacità di creare superiorità numerica sono le caratteristiche principali di un calciatore chiamato a dare imprevedibilità e spinta all’attacco bianconero. Dal club capitolino arriva anche Edoardo Giustini, difensore classe 1994, innesto di esperienza che andrà a rafforzare il reparto arretrato. La sua conoscenza della categoria e il senso della posizione rappresentano un valore aggiunto importante per dare solidità e leadership alla retroguardia della W3. Tra i pali, infine, spazio al futuro con l’arrivo di Steven Zanchi, portiere classe 2006, proveniente dalla Renato Curi Angolana. Un profilo giovane e interessante, che potrà crescere in un contesto competitivo e strutturato come quello maccaresano. Quattro acquisti che testimoniano la volontà della società di essere protagonista in campionato, anche nel girone di ritorno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA