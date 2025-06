Il percorso della W3 Maccarese termina in Sardegna. I maccaresani di mister Colantoni, in occasione della gara di ritorno valevole per i playoff Nazionali di Eccellenza, escono sconfitti per 3-1 dal Monastir.

Una sconfitta amara, che con sé porta la delusione nell'aver sfiorato - anche quest'anno - il sogno Serie D.

Al contempo però, avente la consapevolezza di aver dato tutto in un'annata più intensa che mai.

Una meta distante solamente una partita, la quale invece verrà disputata dalla compagine sarda contro la Vianese, il prossimo 8 e 15 giugno. Gli avversari in questione, dopo la sfida di andata giocatasi allo Stadium e terminata con il risultato di 0-1 a loro favore, si sono imposti anche di fronte ai rispettivi tifosi.

Prestazione da protagonisti per i biancoblù, che battono i maccaresani con ampio merito, nonostante 90 e oltre minuti di pura battaglia calcistica.

Ad aprire le marcature ci pensa ancora una volta Sanna. L'autore della rete decisiva messa a segno durante lo scorso weekend, si ripete e lo fa al 14' con una girata in area su sponda di Nagüel.

Sul finire della prima frazione di gioco, al 46', arriva anche il raddoppio per i padroni di casa grazie ad una conclusione da fuori di Sarritzu. Al 51' mette la parola fine Frau, servito nuovamente da Nagüel.

Inutile il sigillo della bandiera per gli ospiti, siglato all'87' con Ferrari.

