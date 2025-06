Un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 10 in uno dei padiglioni della facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia. Le fiamme sarebbero divampate in una struttura dove, pare, fossero in corso lavori di ristrutturazione. Sta di fatto che dall’immobile, situato nella zona del Riello, si sono levate alte le fiamme e il fumo visibile a chilometri di distanza.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco.

Secondo le testimonianze di alcuni presenti, l’incendio sarebbe stato accompagnato da alcune esplosioni. Sempre secondo quanto si è potuto apprendere l’immobile interessato dalle fiamme che, al momento, sembrano interessare la parte alta dell’edificio, al piano sottostante ospiterebbe dei laboratori. Per questo è stata evacuata la zona in un raggio di almeno 500 metri.

L’intervento dei vigili del fuoco è tutt’ora in corso. La situazione sembra abbastanza delicata.

Intanto il Comune di Viterbo invita la popolazione a non avvicinarsi al luogo delle operazioni e raccomanda alla popolazione di tenere chiuse tutte le finestre delle abitazioni nel raggio di un chilometro. Sul posto la polizia locale sta provvedendo a bloccare le strade di accesso.

Seguiranno aggiornamenti.