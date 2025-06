CERVETERI – Attimi di paura questa mattina in viale Manzoni per l’incendio di un appartamento. Dall’abitazione si è subito sprigionata una colonna di fumo che ha messo in allarme i residenti della zona. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, i volontari della protezione civile e i sanitari del 118. Secondo quanto spiegato dal sindaco Elena Gubetti giunta sul posto per verificare la situazione, non si sarebbero registrati per fortuna feriti. Solo una donna è stata trasportata dal 118, per sicurezza, in ospedale, a causa dell’inalazione di fumo. “La situazione – ha rassicurato Gubetti – è sotto controllo”.