CIVITAVECCHIA – Ha lasciato il porto questa mattina alle 7.30, salutata da un ultimo sguardo d’ammirazione e, per molti, da un pizzico di rimpianto per non essere riusciti a salire a bordo. L’Amerigo Vespucci farà una breve tappa a Livorno, per poi chiudere con il gran finale a Genova – con la festa della Marina Militare alla presenza del presidente Sergio Mattarella – dopo aver regalato a Civitavecchia giornate indimenticabili.

Specie quelle di ieri e di domenica, quando la nave più bella del mondo – come viene universalmente riconosciuta – ha catalizzato l’attenzione di migliaia di persone, in un crescendo di entusiasmo che ha trasformato il porto storico in un palcoscenico a cielo aperto. Le immagini parlano chiaro: lunghe, lunghissime file di visitatori in attesa di poter salire a bordo, molti dei quali arrivati da fuori città, attratti dalla fama della nave scuola della Marina Militare e dal richiamo del Tour mondiale. Sotto un sole estivo e impietoso, le persone hanno pazientemente atteso il proprio turno, mentre chi non è riuscito ad accedere si è sistemato lungo il molo del Bicchiere, cercando comunque di immortalare la Vespucci in uno scatto ricordo, da dietro i cancelli o dalla parte opposta della banchina.

Un fiume di gente ha invaso il porto e le strade circostanti regalando un colpo d’occhio senza precedenti. Non era la prima volta che la Vespucci attraccava a Civitavecchia, ma mai come stavolta si era vista una simile partecipazione. Un successo straordinario, merito anche del Villaggio “In Italia” che ha fatto da cornice a eventi istituzionali, conferenze sul Made in Italy e momenti di promozione dell’inclusione nello sport, con atleti e associazioni da tutta Italia.