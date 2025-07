In un’epoca in cui il tempo è una risorsa sempre più preziosa, l’associazione sportiva W3 Maccarese compie un passo avanti importante nella gestione dei rapporti con il pubblico. Attivando, infatti, un innovativo sistema di prenotazione online per appuntamenti. Un servizio pensato per snellire le procedure, evitare le code e migliorare l'esperienza di tutti gli utenti – atleti, genitori, nuovi iscritti e tesserati – che ogni giorno si interfacciano con la segreteria sportiva. Con un semplice clic, è ora possibile prenotare un appuntamento dedicato attraverso un portale online, accessibile da qualsiasi dispositivo. Il link diretto al servizio è: https://calendar.app.google/dHjugbpA7WR5j1kV6

Il nuovo sistema si rivolge a chi desidera iscriversi per la prima volta, rinnovare il proprio tesseramento, chiedere informazioni sulle attività, sulle squadre, sugli orari degli allenamenti o su qualsiasi altra esigenza legata alla vita sportiva dell’associazione. Non solo: sarà anche possibile utilizzarlo per risolvere rapidamente questioni burocratiche, ricevere assistenza per pratiche mediche o ottenere chiarimenti sui regolamenti.

UN PASSO VERSO IL FUTURO

Il servizio di prenotazione è stato accolto con entusiasmo anche dai genitori dei giovani atleti, spesso costretti a conciliare mille impegni lavorativi e familiari con le necessità organizzative legate all’attività sportiva dei figli. La possibilità di scegliere anticipatamente un orario preciso per un confronto diretto con la segreteria rappresenta un notevole risparmio di tempo e una dimostrazione di rispetto nei confronti dell’utenza. Ma non si tratta solo di praticità. Dietro questa scelta c’è un concetto più profondo: valorizzare il tempo e la relazione. Ogni appuntamento è pensato per offrire attenzione esclusiva, senza fretta né distrazioni. Un momento dedicato in cui ascoltare, rispondere e trovare insieme soluzioni.

