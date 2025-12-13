Alessio Giordano

Un altro turno di campionato è alle porte per la W3 Maccarese, attesa da un impegno delicato in trasferta. Con fischio d’inizio fissato alle ore 11.30, i ragazzi di mister Zappavigna faranno visita al Campus Eur presso il Campo Mario Tobia, in Lungotevere Dante 311, Roma. La sfida è valida per la 15esima giornata del girone A di Eccellenza e mette di fronte due formazioni divise da poche posizioni in classifica. La W3 arriva all’appuntamento da decima forza del girone, con la voglia di riscattare la recente sconfitta interna maturata contro la Boreale. Un passo falso che ha lasciato l’amaro in bocca, ma che può rappresentare lo stimolo giusto per ripartire con determinazione.

Di fronte ci sarà un Campus Eur in buona salute, attualmente ottavo in classifica e reduce dal successo di misura ottenuto sul difficile terreno di gioco dei Monti Prenestini. I padroni di casa puntano a dare continuità ai risultati positivi e a sfruttare il fattore campo, mentre la W3 Maccarese cercherà punti pesanti per risalire la graduatoria e chiudere al meglio questa fase della stagione. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una gara combattuta e intensa, tra due compagini ambiziose e pronte a giocarsi il tutto per tutto.

