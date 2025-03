di Alessio Giordano

Il weekend prende mano a mano la scena e con esso torna protagonista anche il calcio dilettantistico. In Eccellenza e all'interno del girone A, non sono ancora presenti sentenze definitive, se pur tutte le compagini partecipanti si siano delineate con i rispettivi obiettivi. Nei nove match in programma, dalle 11 alle ore 15 si svolgerà la 27esima giornata. In casa W3 Maccarese, lo stato d'animo è alle stelle, dopo il successo interno dello scorso fine settimana maturato per 4-1 sull'Academy Ladispoli. I bianconeri sono di fatto ritornati alla vittoria, che ha permesso a loro di scavalcare nuovamente in classifica il Civitavecchia, riportandosi al secondo posto. Nell'attuale turno di campionato scenderanno sul terreno di gioco della Sorianese. Quest'ultima, in piena corsa salvezza, venderà cara la pelle per poter conquistare punti preziosi. E i ragazzi di mister Colantoni, sono chiamati anch'essi a dare continuità a questa ripresa, cercando di avvicinarsi alla capolista Valmontone e di allontanare le pretendenti che la inseguono.

Discorso ampiamente diverso per il Fiumicino, che nel medesimo gruppo, è sempre più ultimo. Una retrocessione in Promozione che con il passar dei giorni sembra essere alla porta. La sconfitta con la Luiss per 4-1 è la dimostrazione di ciò, nonostante i rossoblu in questa giornata affrontino di fronte alla propria gente la Romulea. Gli avversari in questione, come per i ragazzi di mister Lodi, sono alla ricerca di risposte importanti aventi lo scopo di rimanere nella categoria la quale oggi fanno parte.

