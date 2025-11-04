Un pareggio vibrante e ricco di emozioni quello andato in scena al W3 Stadium, dove Roma City e W3 Maccarese si sono affrontate in una gara intensa, combattuta e non priva di polemiche. Il match, valevole per la nona giornata del girone A di Eccellenza, termina 2-2. Padroni di casa bravi a rimontare due volte gli ospiti, grazie ai gol di Marinucci e De Mutiis, quest’ultimo al suo secondo centro consecutivo. La partita parte subito con scintille. Dopo appena due minuti, Andracchio rifila una testata a gioco fermo a Petraglia, costretto a proseguire con una vistosa fasciatura. L’arbitro Cavasso opta per il giallo, decisione che scatena proteste e spinge mister Zappavigna a sostituire il proprio esterno. La Roma City tiene meglio il possesso e al 20’ Di Saverio prova la conclusione da fuori area, con il tiro che però finisce alto. Poco dopo è Izco che di testa impegna Francabandiera, bravo a deviare in angolo. Dal corner nasce il vantaggio ospite, firmato al 21': Marchi prolunga e, dopo una deviazione fortuita di un difensore di casa, la palla si insacca all’angolino. Ma la reazione bianconera è immediata. Al 36’, su calcio piazzato dalla sinistra, Marinucci svetta su tutti e infila Santi con un preciso stacco aereo sul secondo palo, riportando il punteggio in parità. Nel recupero della prima frazione di gioco, Citro sfiora il sorpasso, ma l’estremo difensore della Roma City è super in uscita bassa. Il secondo tempo si apre sulla stessa intensità. Al 66' Hernandez spacca l’equilibrio: si accentra dalla sinistra, salta due uomini e trova un rigore per un tocco di mano. Dal dischetto, lo stesso numero 10 non sbaglia e porta avanti i capitolini, firmando il suo quarto centro stagionale. I maccaresani reagiscono con orgoglio. Colace ci prova due volte dalla distanza, ma Santi si oppone con due parate decisive. Al minuto 83 arriva il meritato pareggio: De Mutiis, al limite dell’area, si coordina perfettamente e con un gran destro di controbalzo infila la sfera sotto la traversa. Nel finale, la gara si infiamma: Milani e Cotugno sfiorano il nuovo vantaggio per la Roma City, ma Francabandiera e Talamonti salvano in extremis. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio sancisce il 2-2 finale.

IL TABELLINO. W3 Maccarese-Roma City: 2-2.

Marcatori: 21' Marchi (RC), 36' Marinucci (W3), 66' rig. Hernandez (RC), 83' De Mutiis (W3).

W3 Maccarese: Francabandiera; Talamonti, Starace, Citro (80' Pompili), Tisei (62' Matteoli), R. De Mutiis (91' Botti), E. Andracchio (2' pt Spalletta), G. Buffolino, A. Colace, L. Marinucci, A. Di Saverio (87' Papandrea). A disposizione: Zorzi, Mercuri, Squarcia, Guida. Allenatore: Andrea Zappavigna.

Roma City: Santi; Izco, Contini, Spila, Pizzuti, Carillo, Petraglia, Marchi, Ribeiro, Hernandez, Traditi. A disposizione: Allegrucci, Baldi, Susini, Palleschi, Barraco, Drost, Cotugno, Baco, Milani. Allenatore: Alessandro Boccolini.

Ammoniti: Starace (W3), Citro (W3), Andracchio (W3), Colace (W3), Marinucci (W3).

Arbitro: Davide Cavasso di Aprilia. Assistenti: Marcello Testa di Roma 1 e Matteo Amato di Tivoli.

Stadio: W3 Stadium (sintex), Maccarese.

