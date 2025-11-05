TARQUINIA - Tirano un sospiro di sollievo i lavoratori, i cittadini di Tarquinia e i commercianti della zona. Con la nuova apertura del Carrefour Market al Centro Commerciale Top 16, il popoloso quartiere di Tarquinia (ma non solo) tornerà ad essere animato e coperto da un servizio essenziale.

Dopo un lungo periodo di chiusura e il rischio di perdita dei tanti posti di lavoro per molti tarquiniesi che nel supermercato del Top 16 lavoravano da anni, finalmente arrivano notizie certe sulla nuova gestione e sulla riapertura al pubblico.

Già da qualche giorno, infatti, dalle vetrine si vedono i dipendenti intenti a riempire gli scaffali. Sabato 8 novembre, alle ore 10, è prevista l’inaugurazione sotto la nuova gestione affidata al “Gruppo Union Italia” di Roma, realtà con una partnership consolidata con Carrefour e una rinnovata proposta commerciale pensata per soddisfare le esigenze dei clienti del territorio.

«L’apertura - assicurano - sicuramente rappresenta un importante segnale di vitalità per l’economia locale e un’occasione per riscoprire un punto vendita di fiducia, con un’attenzione particolare alla qualità dei prodotti e alla convenienza. Durante la mattinata inaugurale, clienti e visitatori potranno partecipare a momenti di festa e promozioni speciali, pensati per celebrare questo nuovo inizio. Il nuovo Carrefour Market punta ad essere un punto di riferimento per la spesa quotidiana, offrendo prodotti freschi, locali e nazionali, oltre ai marchi Carrefour e alle linee dedicate al benessere e alla sostenibilità».

Scongiurato quindi il rischio, temuto da molti, di un progressivo impoverimento dell’offerta del centro commerciale, con conseguenze negative a cascata sugli altri negozi presenti all’interno del centro e sulla vivibilità stessa della zona.

