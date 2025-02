Il calcio dilettantistico torna subito protagonista. Nella giornata di domani a partire dalle ore 11 alle ore 15 andrà in scena un altro turno di Eccellenza laziale. E precisamente sarà la volta del 23esimo incontro di campionato, con 9 partite tutte valevoli per il girone A. Se in casa W3 Maccarese - nonostante gli ultimi due pareggi ottenuti - si sta vivendo un ottimo periodo, grazie a una seconda posizione sempre più consolidata, tra le fila del Fiumicino il morale è ben diverso. I ragazzi della W3 Maccarese, allenati da mister Colantoni, nel pomeriggio di domani saranno impegnati in quel di Viterbo. Allo Stadio Enrico Rocchi ci sarà la Viterbese ad attenderli, in una trasferta tutt’altro che facile. La compagine locale, attualmente, è la squadra più in forma del 2025 nonché quarta forza del campionato. I bianconeri vorranno comunque dare il massimo, mettendo alle spalle l'1-1 con il Tivoli e il recente 0-0 interno con il Certosa, con l'obiettivo di strappare punti preziosi in ottica del tanto atteso scontro diretto della prossima settimana con la capolista Valmontone.

Come avevamo anticipato il Fiumicino sta affrontando una realtà differente rispetto a quella che sta vivendo la W3 Maccarese. I rossoblu di mister Lodi dopo la sconfitta contro la Boreale e con evidenti difficoltà nel raccogliere punti, ricoprono l'ultimo posto in classifica. Nella mattinata e presso l'impianto sportivo Pietro Desideri, ospiterà di fronte ai propri tifosi il Colleferro. Il club aeroportuale, senza ombra di dubbio, è alla ricerca disperata di una vittoria che consentirebbe a loro di guadagnare consapevolezza e speranza avvinandosi sempre di più alla zona playout, ricoperta dalla Luiss, dall'Ottavia, dalla Romulea e dal Pomezia.

LE PARTITE DELLA 23ESIMA GIORNATA. Alle ore 11 Fiumicino-Colleferro, Luiss-Aranova e Tivoli-Rieti. Alle 11.15 Aurelia Antico Aurelio-Boreale e Certosa-Ottavia, alle 11.30 Pomezia-Academy Ladispoli e Valmontone-Sorianese, alle 15 Civitavecchia-Romulea e Viterbese-W3 Maccarese.

LA CLASSIFICA. Valmontone 49, W3 Maccarese 46, Civitavecchia Calcio 42, Viterbese 36, Tivoli 35, Aranova 35, Rieti 33, Certosa 32, Colleferro 32, Boreale 30, Sorianese 30, Aurelia Antica Aurelio 28, Pomezia 26, Romulea 26, Ottavia 19, Luiss 16, Academy Ladispoli 13, Fiumicino 11.

