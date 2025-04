CIVITAVECCHIA – Strade, impiantistica sportiva e soprattutto Italcementi. Sono questi i tre assi principali su cui si muove l’impegno dell’assessorato ai Lavori pubblici, guidato da Patrizio Scilipoti, che nelle ultime settimane ha proseguito il lavoro «anche durante le feste», come tiene a sottolineare.

L'obiettivo, spiega, è concludere il primo stralcio degli interventi su viabilità e manutenzioni già finanziati, e al tempo stesso pianificare il secondo.

«Sulle strade – spiega Scilipoti – stiamo ancora operando con il primo stralcio. Gli interventi sono in corso e la lista delle vie è la stessa già pubblicata. Parallelamente stiamo già predisponendo il secondo stralcio». Intanto per lo Stadio Fattori è stato consegnato tutto il necessario, ora si attende il via libera definitivo per il mutuo che permetterà di dare il via ai lavori.

Ma il punto forse più interessante dell’azione in corso è legato al progetto su Italcementi. «È un lavoro a lungo termine – spiega l’assessore – ma ci stiamo lavorando con costanza. Ci sono passaggi delicati che coinvolgono potenziali investitori, quindi non posso scendere nei dettagli. Ma il percorso è avviato anche se forse ci vorranno anni».

Quella che un tempo era una delle grandi aree produttive della città potrebbe dunque tornare ad avere un ruolo strategico anche in chiave di sviluppo urbano. Ci sono già degli studi commissionati alle università romane per la riqualificazione e il rilancio dell’area ma è chiaro che servirà dal tempo ma l’assessorato di Scilipoti guarda al futuro.

Nel frattempo, l'assessorato sta seguendo anche altri progetti già avviati, come quello del Track Park, e lavora a una progettualità più ampia sull’impiantistica sportiva, in collaborazione con il delegato allo Sport Patrizio Pacifico.

«Sono tutti progetti su cui stiamo lavorando assiduamente che puntano a riqualificare e ristrutturare – aggiunge Scilipoti – ma anche a creare nuovi posti di lavoro. È tutto collegato». Una visione che guarda al futuro della città attraverso la rigenerazione di spazi e servizi, nell’ottica di una Civitavecchia più vivibile e moderna.

©RIPRODUZIONE RISERVATA