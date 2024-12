Con l’ultimo fine settimana tutte le squadre ancora in corsa della Volley Ladispoli hanno dato segni di vitalità e mietuto successi. Ora si è in attesa del prossimo per dare il via ad un vera e propria volata di fine stagione.

In sintesi questi i risultati del weekend appena trascorso: buona la prestazione dei ragazzi della Serie D maschile che si sono imposti, in trasferta, con il risultato di 3-1 sul Montmartre nell’ultima gara del campionato regionale; hanno di fatto confermato la loro seconda posizione in classifica.

Ferme, invece, ed in attesa del loro esordio nei playoff, le ragazze della 1°Divisione.

Ancora una volta protagoniste sono state le tre squadre giovanili Under 12, 13 e 14 femminili, tutte vittoriose delle rispettive gare nei quarti di finale.

L’Under 12 si è imposta brillantemente prima sul Rieti e poi sulla Roma Volley con identico punteggio, 3-0 nel concentramento giocato a Ladispoli. Ora per accedere alla possibile Finale le ragazze dovranno superare un ultimo, difficile e decisivo concentramento che comunque si svolgerà a Ladispoli, Domenica 19 Maggio prossimo, al PalaPanzani, con inizio ore 10. Delle 50 squadre iniziali e delle 27 squadre poi qualificate alla seconda fase, ora ne sono rimaste in corsa solo 9. Dai prossimi tre concentramenti usciranno le tre squadre partecipanti alla Finale di Sabato 25 maggio al Green Arena di Roma.

Importanti sono state anche le due vittorie in trasferta delle Under 13 contro l’Avogadro-Parioli per 2-1 e dell’Under 14 contro Genzano per 3-0. Un’auspicabile loro vittoria nelle due gare di ritorno, a Ladispoli, proietterebbe le due squadre nelle rispettive gare di semifinale. Questo il programma: Under 13 femminile sabato alle 10.30 al PalaPanzani; Under 14 femminile domenica alle 18 al PalaPanzani.

Partecipa ai gironi di qualificazione del campionato Favretto anche la rappresentativa Under 17 maschile che domani gareggerà nella gara di andata, al PalaPanzani, ore 17.30, con la Polisportiva Città Futura.

Nel fine settimana, comunque, c’è grande attesa per le due squadre maggiori della Volley Ladispoli, che scenderanno in campo per la prima delle due gare dei playoff in programma. Sarà il momento della verità, della caparbietà; un momento da vivere intensamente sotto il profilo agonistico dove, dopo un lungo ed estenuante campionato, ogni atleta sentirà il bisogno di raccogliere le proprie forze, rafforzare le proprie motivazioni, sentire ancor più vicino il sostegno del proprio pubblico.

Questo il programma delle due gare: 1°Divisione femminile sabato alle 19 al PalaPanzani contro l’Asd Polas; Serie D maschile domenica a Fiumicino, ore 20, sul campo del PQP Volley.

Gli amanti della pallavolo di Ladispoli sono chiamati a presenziare e sostenere le squadre rossoblu; emozioni e divertimento sono garantiti.

