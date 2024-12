Vittoria al tie-break per la Comal Civitavecchia Volley Academy in serie C. Le arancionere sono andate a vincere per 3-2 sul parquet della Virtus Roma. Dopo lo svantaggio iniziale, le ragazze guidate da Alessio Pignatelli hanno capovolto la situazione, prima del pari romano. Un tie-break chiuso senza problemi ha consentito alle tigri di imporsi addirittura con un evidente 15-4. Ora è -8 dalla Lazio, che ha travolto il Sabaudia, il quale ora accusa 12 punti di ritardo dalle civitavecchiesi. La stagione sembra prendere una piega decisamente innescata, con il primo posto che si fa sempre più lontano e il secondo sempre più nelle mani di Guidozzi e compagne. Da una parte ce l'amarezza di non poter più puntare alla vetta, che quest'anno sarà fondamentale in ottica playoff, ma dall'altra c'è la possibilità di poter giocare con tranquillità da qui al termine della regular season, potendo dare ancora più spazio alle giovani e potendo impostare la preparazione atletica in vista degli spareggi in promozione.

«Non abbiamo avuto una giornata costante nell’ arco della partita - commenta il tecnico della Comal Civitavecchia Volley Academy Alessio Pignatelli - tanti alti e bassi non ci hanno permesso una bella prestazione. Prendiamo la vittoria che fa sempre piacere e che mantiene la nostra classifica con la consapevolezza che un gruppo giovane come il nostro deve passare anche queste giornate per maturare».

