Tutto pronto per la grande festa dei tifosi della Viterbese rinverdendo i fasti del tempo che fu. È conto alla rovescia per il grande evento che si terrà sabato presso il nuovissimo impianto sportivo del Pinovo a La Quercia che è stato inaugurato lo scorso 6 giugno. La giornata prevede il seguente programma: alle ore 16 apertura della mostra “Storia del Tifo Viterbese” con tante fotografie, sciarpe, maglie e cimeli, alle 16.30 inizierà un torneo giovanile di calcio a 5, alle 18 sarà il momento della presentazione del libro “La Storia Continua” scritto dal tecnico ed ex giocatore e mister della Viterbese Lillo Puccica. Alle 19 il passato incontra il futuro con una sfida tra Vecchie Glorie della Viterbese e Juniores, alle 20 è programma l’inizio della cena, alle 21.30 ci sarà il ringraziamento alle società intervenute e alle 23.30 il saluto agli ospiti. Un pomeriggio quindi da vivere con passione rigorosamente gialloblu e al quale tutti gli sportivi sono chiamati ad intervenire in massa. Per molti di loro sarà anche una bella occasione per vedere da vicino la bellissima nuova struttura realizzata dalla Curia con il massimale impegno in prima linea di Don Pino Curre. Intanto negli ambienti sportivi c’è attesa per le novità che arriveranno nelle prossime ore per quanto concerne la situazione della gestione stadio Rocchi con l’amministrazione comunale ed i soci della Favl Cimini Viterbo con in testa il patron Piero Camilli che devono fare il punto della situazione con la quantificazione dei costi per quanto riguarda la sistemazione dello stadio e fissare anche le date affinché possa tornare ad essere utilizzato.

