Viterbese e Sorianese al lavoro in vista della ripresa del campionato di Eccellenza fissato per domenica 4 gennaio quando si giocheranno le gare della prima giornata di ritorno. Importanti novità in casa Viterbese dove in questi giorni di pausa sono arrivati i primi rinforzi. Si tratta del centrocampista Josè Manuel Solano, spagnolo, centrocampista classe 1999 proveniente dall’Eccellenza pugliese avendo militato nei mesi scorsi con la compagine del Canosa e dell’attaccante Renan De Souza, ex Chieti, team di serie D che il club del patron Camilli aveva presentato alla vigilia del Natale. Due ottimi elementi messi a disposizione di mister Gardini nell’obiettivo di risalire la graduatoria nel ritorno e di rimettere ordine in un organico che era decisamente scarno visto i numerosi giocatori che nelle settimane scorse avevano rescisso con il club gialloblù. Viterbese sotto torchio per preparare nel migliore dei modi la sfida di domenica al Rocchi contro il quotato Rieti con la squadra che tranne il giorno di Capodanno lavorerà con una seduta quotidiana sino alla vigilia del match contro i sabini. Periodo di allenamenti anche per la Sorianese che domenica riprenderà i suo sin qui ottimo cammino nel campionato di Eccellenza ospitando al “Perugini” domenica alle 11 la Romulea. Intanto la società cimina ha preso le distanze contro quei sostenitori che in occasione dell’ultima gara del 2025 hanno macchiato il buon nome della società offendendo il direttore di gara donna ed una assistente arbitrale. Comportamento da censurare e che tra l’altro è costato una salata multa alla società rossoblù.