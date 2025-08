Domenica terminerà la prima settimana di preparazione della Viterbese alternata con sedute quotidiane pomeridiane sui campi dello stadio Rocchi e del “Vincenzo Rossi” al Pilastro. Si continua a lavorare nel fine settimana con i gialloblu domani in azione al Pilastro e domenica allo stadio. Intanto dopo l’annuncio della fine del rapporto con l’attaccante Carlucci il club del presidente Salaris nella giornata di ieri ha annunciato di aver perfezionato l’ingaggio con l’attaccante Nicolò Cesaroni. Il comunicato della società: “ La Us Viterbese è lieta di accogliere Nicolò Cesaroni, classe 2002, giocatore duttile e offensivo, capace di agire da ala destra, ala sinistra e trequartista.Reduce da una stagione brillante con la maglia del Civitavecchia, dove ha realizzato 7 gol e servito numerosi assist, Nicolò porta con sé anche un’importante esperienza in Serie D, maturata con le maglie di Grosseto, Sangiuliano e Vastogirardi. Tecnica, visione e fantasia al servizio della squadra.Benvenuto Nicolò, Viterbo è pronta a sostenerti”. Il direttore sportivo Di Loreto non si è fermato ed ha ingaggiato anche il difensore Tommaso Marino, centrale e all’occorrenza terzino sinistro, classe 2002, con alle spalle oltre 100 presenze in Serie D. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Trastevere e Fiorentina, ha poi saputo distinguersi in quarta serie con le maglie di Real Monterotondo e Chieti, dove ha messo in mostra solidità, senso della posizione e un carisma naturale da leader. Marino porta esperienza, personalità e determinazione alla linea difensiva gialloblu.

Continuano anche le iniziative della dirigenza per promuovere il marchio Viterbese e un’altra bella iniziativa è stata programmata per il prossimo 9 agosto quando alle 17 la Viterbese giocherà la prima partita amichevole della stagione ospitando al Rocchi la pari categoria della Lodigiani. L’ingresso sarà gratuito ed inoltre dalle 16 le porte del Rocchi si apriranno per un Open Day speciale: “Scopri il nuovo volto della Viterbese, vivi da vicino la squadra della tua città”. Prevista anche la conferenza stampa ufficiale di presentazione del nuovo main sponsor Pewex alle ore 16.

