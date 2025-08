CIVITAVECCHIA – Il tempo di lasciare Molo Vespucci ed è già al lavoro su un nuovo fronte l’ex presidente de4ll’Adsp Pino Musolino, nominato nuovo amministratore delegato della compagnia Alilauro, capofila del Gruppo Lauro, impegnata nel settore dei collegamenti marittimi. Musolino subentra al dimissionario Eliseo Cuccaro, ad di Alilauro dal 2022: a lui va il ringraziamento dell’intero consiglio di amministrazione e dell’organico della compagnia, con profonda riconoscenza per il contributo garantito in termini di professionalità e dedizione, tradotto in risultati importanti. Contestualmente entra nel consiglio di amministrazione Antonio Amato, 40 anni, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unione Industriali Napoli, attivo da sempre nel mondo della nautica. Imprenditore con esperienza consolidata in diversi settori, tra cui commercio, sviluppo software e nautica, laurea in Economia aziendale e bancaria. Resta presidente di Alilauro il magistrato Wladimiro De Nunzio. «Nel ringraziare Eliseo Cuccaro per l’egregio lavoro svolto in questi anni, auguriamo buon vento al nuovo consiglio, che guarda al futuro con profili giovani e di comprovata competenza», dichiara il presidente del Gruppo Lauro, Salvatore Lauro.