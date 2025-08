SANTA MARINELLA – Il Comitato Viviamo la Città ha manifestato ieri davanti al Municipio, per protestare contro la situazione rifiuti, dovuta a carenze della Gesam. Gli aderenti al comitato, hanno reso noto le tematiche di cui l’azienda che ha in appalto il servizio continua ad ignorare. In merito alla manifestazione, il sindaco sottolinea. “Uno sparuto gruppetto di contestatori seriali – dice Tidei - ha inscenato un sit in di qualche minuto, vista la delusione per la scarsa partecipazione, lamentando la scarsa pulizia della città. Nel merito, facciamo presente che Santa Marinella è sostanzialmente pulita, sicuramente nelle vie principali, mentre in periferia ci sono aree ancora non pulite, la società che gestisce l’appalto ha già ricevuto, oltre a molte contestazioni, anche multe salate irrogate dal Rup a dimostrazione che il Comune pretende dalla Gesam il rispetto puntuale del contratto, la Gesam ha assunto e sta tutt’ora assumendo un numero complessivo di 20 unità in più, compresi operatori ecologici di quartiere, l’amministrazione sta predisponendo una rivisitazione del contratto al fine di eliminare l’erba dai marciapiedi e dalle strade, la Gesam ha già provveduto a dotarsi di ben cinque mezzi da aggiungere al parco macchine già esistente e dotare il personale di tutto l’equipaggiamento necessario previsto dalle norme antinfortunistiche, la ditta sta utilizzando fondi Pnrr per migliorare e mettere in sicurezza il Centro Servizi di via Perseo al fine di facilitare i conferimenti degli utenti e garantire la sicurezza agli operatori, l’enorme presenza di turisti in città mette sicuramente sotto pressione la nostra struttura operativa che tuttavia risponde alle notevoli e molteplici richieste di una utenza sempre più numerosa con la conseguenza che non sempre si riesce a soddisfare appieno”. “Da ultimo – conclude il sindaco - non possiamo non sottolineare con forza e disappunto la smisurata inciviltà di molti cittadini che, anziché rispettare le regole e il calendario della raccolta differenziata, gettano immondizia in tutte le ore e lungo le strade e marciapiedi. Questa inciviltà e malcostume sono la causa prima della sporcizia di alcune aree della nostra città che va ad aggiungersi all’altrettanto biasimevole comportamento di chi ogni notte riempie le nostre campagne o zone periferiche con letti, divani, frigoriferi e ogni altra porcheria, scaricata ai margini delle strade. Vorrei rassicurare la cittadinanza che l’amministrazione e gli uffici ce la stanno mettendo tutta per rendere la città pulita ed accogliente, ma chiediamo a tutti di collaborare, rispettare le regole e le modalità previste nel calendario della differenziata”. Il delega all’ambiente Alessio Magliani, punta il dito verso chi non rispetta le regole e le ordinanze, abbandonando i rifiuti indiscriminatamente, deturpando l’ambiente e la città. “Come ha già affermato il sindaco Tidei – spiega Magliani - l’amministrazione comunale, gli uffici, il Dec e il Rup, lavorano con intensità intraprendendo tutte le azioni possibili sia con Gesam, sia contro i trasgressori, verso cui non deve esserci alcuna tolleranza. Abbiamo avviato una campagna di informazione sui social e sul territorio comunale. Stiamo organizzando incontri con le grandi utenze condominiali e commerciali per agevolare il conferimento dei rifiuti e stimolare comportamenti virtuosi”.

